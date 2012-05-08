К 2015 году в мире 3 млрд пользователей будут иметь доступ в Интернет – прогноз

По прогнозам корпорации Intel (США), к 2015 г. во всем мире 3 млрд пользователей и 15 млрд устройств будут обладать доступом к Интернет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации.

По оценке Intel, к 2015 г. Интернет-трафик увеличится до 1500 эксабайт, при этом компания IDC прогнозирует, что около 20% трафика будет обрабатываться в «облаке».

В то же время, как отмечается в сообщении, возникают новые требования по защите информации при внедрении облачных технологий.

Согласно результатам опроса, проведенного Intel, 61% специалистов обеспокоены потерей контроля над частными средами, 55% обеспокоены недостаточной защитой данных в публичных инфраструктурах, а 57% опрошенных отказались размещать данные, для которых необходимо соблюдение требований регулирующих органов, в облачные центры обработки данных (ЦОД). Респонденты отметили, что решение этих проблем положительно скажется на их уверенности в надежности защиты данных и будет способствовать внедрению облачных технологий в их корпоративных средах.

По данным Intel, в настоящее время корпорация совместно с компанией McAfee реализуют общую стратегическую задачу для создания в будущем защищенных облачных решений, с помощью аппаратных технологий защиты, программных средств и сервисов.

Справка УНИАН. По оценке сайта международной статистики Интернет internetworldstats.com, количество пользователей Интернета в 2011 году составило около 2,3 млрд чел.

Intel – мировой лидер в разработке инновационных решений для вычислительной техники, в частности процессоров для компьютеров. Выручка корпорации Intel в 1 квартале 2012 года составила 12,9 млрд долл.