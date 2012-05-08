ПЖД за 4 месяца сохранила погрузку на уровне прошлого года

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-апреле 2012 года погрузила на 0,18% больше, чем за аналогичный период 2011 года — 37,194 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили на ПЖД.

В частности, в январе-апреле 2012 года ПЖД погрузила каменного угля - более 5 млн тонн, кокса - 411,7 тыс. тонн, флюсов - более 1 млн тонн, железной и марганцевой руды — 20,9 млн тонн (в т. ч. на экспорт — 8,273 млн тонн), черных металлов - 4, 5 млн тонн, строительных грузов — 1,316 млн тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 797,3 тыс. тонн, цемента - 198,5 тыс. тонн, химикатов - 414,2 тыс. тонн, зерна - 617,9 тыс. тонн.

Напомним, что в апреле 2012 года ПЖД при плане 9,81 млн тонн погрузила 9,898 млн тонн грузов — на 3,1% больше, чем в апреле 2011 года.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Чистая прибыль ПЖД по итогам 2010 г. составила 106,133 млн грн.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн человек.