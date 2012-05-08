В День Победы таксисты будут перевозить ветеранов бесплатно - профсоюзы

По инициативе членской организации ФПУ - Профсоюза таксистов Украины - уже более 10 лет в День Победы, 9 мая, в большинстве областных центров Украины, г. Киеве и г. Севастополе таксисты перевозят ветеранов Великой Отечественной войны бесплатно.

Об этом сообщили УНИАН в медиа-центре Федерации профсоюзов Украины.

В этом году водители такси также будут предоставлять бесплатно услуги ветеранам, заверил председатель Профсоюза таксистов Украины Василий Попик.