Hyundai будут развивать скорость 160 км/ч на 900 км коридора Львов-Киев-Харьков-Донецк

Скоростные поезда Hyundai будут развивать скорость 160 км в час на около 900 км транспортного коридора Львов-Киев-Харьков-Донецк, общая протяженность которого составляет около 1,5 тыс. км, сообщил главный инженер Главного путевого управления «Укрзализныци» Василий Яковлев.

«Скорость 160 км в час не будет на протяжении всего направления, это будет только на отдельных участках. Скорость 160 км в час будет реализовываться на протяжении около 900 км пути», - сказал он.

По словам В. Яковлева, скоростной поезд не сможет двигаться с максимальной скоростью на всей протяженности пути, так как «на направлении от Львова до Донецка существует почти 500 км кривых участков», требующих снижения скорости состава.

«Чтобы по ним (кривым участкам пути — УНИАН) обеспечить движение со скоростью 160 км в час, нужно провести их выпрямление. Эти работы требуют очень больших средств», - сказал он.

Справка УНИАН. На украинских железных дорогах преобладают кривые среднего радиуса до 1 тыс. метров, тогда как приспособить путь к ускоренному движению позволяют только кривые с радиусом свыше 1200 метров. В результате на каждой кривой машинист должен снижать скорость со 160 км/ч до 80 км/ч.

Стоимость выпрямления кривой с радиусом от 400 до 800 метров составляет около 20 млн грн.

Средняя маршрутная скорость скоростного поезда Hyundai в новом графике движения, который вводится с 27 мая 2012 года, составит около 100 км в час.