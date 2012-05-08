ПЖД отремонтировала около 700 полувагонов в апреле

Приднепровская железная дорога отремонтировала 670 полувагонов или 100% от запланированного объема в апреле.

Об этом сообщает пресс-службы ПЖД.

В частности, в депо станции Батуринская отремонтировано 210 полувагонов, станции Мудреная - 190, станции Нижнеднепровск-Узел - 200, станции Пятихатки - 70.

Компания подчеркивает, что все работы проведены в специализированных вагонных депо, которые в конце 2011 года «Укрзализныця» определила как базовые ремонтные депо для государственных компаний.

Напомним, ГП «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины.

В 2011 году магистраль перевезла более 215 млн грузов и более 87 млн пассажиров в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым и отдельных территорий еще пяти регионов Украины.