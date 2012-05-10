На украинско-словацкой границе в пункте “Малый Березный-Убля” 12 мая приостановят движение

В субботу, 12 мая, временно будет прекращено движение в пункте пропуска “Малый Березный – Убля” (Закарпатье) на украинско-словацкой границе.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Чопской таможни.

Как отмечается в сообщении, в эту субботу, 12 мая 2012 года, на территории таможенного поста «Малый Березный», что на украинско-словацкой границе (в 43 км от Ужгорода), будет проходить День Добрососедства Украины со Словакией.

В связи с проведением торжеств и организационных мероприятий для гостей праздника в этот день временно будет прекращено движение автомобилей в обоих направлениях («Малый Березный – Убля»).

По данным пресс-службы, движение будет ограничено с 02.00 до 23.00 по киевскому времени.