«Укрзализныця» уплатила 43 млн долларов по кредиту Barclays bank

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») 8 мая уплатила 43,087 млн долларов США согласно кредитному договору с Barclays bank.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Справка УНИАН. В 2010 году "Укрзализныця" подписала с Barclays capital bank договор о реструктуризации на пять лет выплат по кредиту в размере 550 млн долларов США, которым срок выплаты по кредиту перенесен с 2010 на 2013 год.

Кредитное соглашение с Barclays capital bank на сумму свыше 550 млн. долларов было подписано в июле 2007 года. Кредит был предоставлен без государственных гарантий под ставку LIBOR +2,5% на три года с отсрочкой платежа.

Кредитные средства предоставлены для финансирования достройки мостового перехода через Днепр в Киеве, известного как “мост Кирпы”, модернизации путевого хозяйства и приобретения подвижного состава.

Также для строительства “моста Кирпы” “Укрзализныця” привлекла кредит «Дойче Банка АГ» в размере 700 млн долл. США сроком на 7 лет по процентной ставке Libor + 6,5% годовых. Этот кредит был погашен в октябре 2011 года.

В целом строительство моста обошлось в 8,5 млрд грн. Оно было начато в 2004 году и завершилось в 2011 году.