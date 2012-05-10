В Киеве на Контрактовой площади 12 мая будет перекрыто дорожное движение

В Киеве на Контрактовой площади 12 мая с 11.00 до 21.00 будет перекрыто дорожное движение в связи с проведением праздничного мероприятия, посвященного завершению учебного года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, в субботу в 13.00 на Контрактовой площади начнется праздник экстремального спорта, музыки и мобильных технологий.

В концерте, посвященном завершению учебного года, примут участие современные украинские группы «О.Torvald» и «Нервы» с хедлайнерами «Mad Heads XL».

В шоу-программе будут также продемонстрированы уникальные трюки на лыжах и сноубордах, на маунтбайках (МТБ) и велосипедах (ВМХ).

На Контрактовой площади будет установлен трамплин со специальным покрытием, который позволит экстремалам продемонстрировать свое умение в полном объеме. Участниками соревнований станут как профессиональные спортсмены, так и любители со всей Украины.

Регистрация участников начнется в 13.00, стартуют соревнования в 15.00. В тот же день по итогам поединков по каждой из категорий определят и наградят победителей.

Инициатива проведения такого мероприятия поступила от ООО «Ультра Промо».

Для проведения праздника на должном организационном уровне городская власть будет обеспечивать охрану общественного порядка и медицинское сопровождение.