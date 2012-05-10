ПЖД в апреле заплатила в бюджеты всех уровней почти 220 млн грн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в апреле 2012 года заплатила в бюджеты всех уровней 219,9 млн грн — на 10 млн грн больше, чем было запланировано.

Как сообщила ПЖД, в частности, в государственный бюджет дорога выплатила 59,643 млн 643 грн, в том числе НДС в сумме 59,49 млн грн, в местные бюджеты — 44,793 млн грн. Взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 115,505 млн грн.

Справка УНИАН. Госпредприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Чистая прибыль ПЖД по итогам 2010 г. составила 106,133 млн грн.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн человек.