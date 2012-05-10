МАЗ спровоцировал ДТП на железнодорожном переезде во Львовской области

Автомобиль МАЗ, несмотря на запрещающий сигнал, выехал на железнодорожный переезд на перегоне Стрый — Хомовичи Львовской железной дороги и спровоцировал ДТП и сход с рельсов электропоезда.

Как сообщает пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), ДТП произошло сегодня в 9 час. 30 мин.

«Водитель автомобиля МАЗ пересек железнодорожный переезд на запрещающий сигнал автоматической переездной сигнализации и вызвал столкновение с электропоездом № 6082 сообщением Стрый - Ходоров. В результате столкновения электропоезд сошел с рельсов одной колесной парой первой тележки», - говорится в сообщении «Укрзализныци».

Водитель автомобиля травмирован и доставлен в Стрыйскую районную больницу.

Пассажиры и машинист электропоезда не пострадали.

Справка УНИАН. Всего с начала 2012 года на железнодорожных путях и переездах произошло 26 случаев ДТП — на 7 больше, чем за соответствующий период 2011 года, в том числе 22 - на переездах и 4 на путях вне переездов. В результате ДТП погибли 2 человека и 7 травмированы.

За 4 месяца 2012 года отмечено 51 случай незаконного вмешательства в работу железных дорог — на 8 случаев меньше, чем за соответствующий период 2011 года.