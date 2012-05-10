ДЖД назначит на летний период 4 дополнительных поезда в Крым

Донецкая железная дорога (ДЖД) в летний период 2012 года назначит в крымском направлении 4 дополнительных поезда, сообщает пресс-служба ДЖД.

В частности, в летний период будут курсировать дополнительные поезда № 227/228 Луганск — Симферополь, № 277/278 Донецк — Симферополь, № 419/420 Луганск — Феодосия, № 427/428 Ясиноватая — Феодосия.

Кроме того, согласно новому графику движения пассажирских поездов на 2012/2013 год, ежесуточно будет курсировать в среднем 17 поездов формирования ДЖД.

«Анализ спроса на наиболее популярные направления не прекращается. При необходимости будут назначаться еще дополнительные поезда», - говорится в сообщении Донецкой железной дороги.

На крупнейших вокзалах ДЖД (Донецк, Луганск, Ясиноватая, Дебальцево, Волноваха, Иловайск, Красноармейск) будут открыты 16 дополнительных касс.

Всего для обеспечения летних пассажирских перевозок ДЖД планирует задействовать 607 пассажирских вагонов, из них 226 оборудованы системами кондиционирования воздуха.

К летним перевозкам запланировано приобрести 57 тыс. комплектов постельного белья.