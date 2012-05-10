ПЖД привлечет для работы в летний период более 400 студентов

Во время летних пассажирских перевозок Приднепровская железная дорога (ПЖД) планирует привлечь 436 студентов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта и Днепропетровского и Симферопольского техникумов железнодорожного транспорта.

Об этом сообщили агентству в пресс-службе ПЖД.

По данным ведомства, студенты будут проходить летнюю учебно-производственную практику.

В частности, 331 студент попробует себя в качестве проводника пассажирских вагонов (в том числе 34 студента со знанием английского языка), 60 – поработают монтерами пути, 45 - помощниками машиниста электровозов и тепловозов.

Все молодые специалисты, которые будут набираться опыта на Приднепровской магистрали, прошли соответствующую профессиональную подготовку в своих учебных заведениях.