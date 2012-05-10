Тарифы на услуги почты и связи в январе-апреле выросли на 1,7%
17:21, 10 мая 2012Транспорт/Связь
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Тарифы на услуги почты и связи в Украине для предприятий, учреждений и организаций за январь-апрель 2012 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 1,7%.
Об этом УНИАН сообщили в Госстате Украины.
При этом тарифы на услуги почты за отчетный период увеличились на 10,1%, на местную телефонную связь – на 13,3%. Тарифы на услуги междугородной, международной и мобильной связи по сравнению с январем-апрелем 2011 годом не изменились.
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