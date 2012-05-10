Электропоезда Hyundai выйдут в первые рейсы 27 мая

Скоростные межрегиональные электропоезда Hyundai начнут курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая с введением в действие нового графика движения на 2012-2013 года.

Как сообщили УНИАН на Львовской железной дороге (ЛЖД), 7 и 8 мая состоялось испытание нового электропоезда Hyundai на направлении Киев-Львов-Киев.

По словам начальника ЛЖД Богдана Пиха, в направлении Львов-Киев и обратно поезда будут отправляться три раза в день.

Расстояние из Киева до Львова электропоезд преодолевает за пять часов.

Справка УНИАН. Средняя маршрутная скорость скоростного поезда Hyundai в новом графике движения, который вводится с 27 мая 2012 года, составит около 100 км в час.

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.