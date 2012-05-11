«Мотор Сич» примет участие в международной выставке вертолетной индустрии в Москве

Москва. Украинская компания «Мотор Сич» примет участие в 5-й Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2012, которая состоится в Москве 17-19 мая в МВЦ «Крокус Экспо», сообщил собственному корреспонденту УНИАН в РФ пресс-секретарь HeliRussia 2012 Дмитрий Фильчаков.

«Вертолетные двигатели будут представлены украинским ООО «Мотор Сич», французской Turbomeca и российской Объединённой двигателестроительной корпорацией», - сказал Д.Фильчаков.

По его словам, важнейшим событием деловой программы выставки станет Международная конференция «Рынок вертолетов: реалии и перспективы», где будут рассмотрены параметры российского вертолётного рынка с позиции потребителей и производителей вертолётной техники. Впервые на конференции будут доступны данные о перспективах рынка вертолётов Украины, об американском рынке вертолётов, прозвучат доклады о прогнозе мирового вертолётного рынка от компании Honeywell.

В юбилейной выставке вертолетной индустрии примет участие 201 компания из 18 стран мира. HeliRussia 2012 расположится на 10 750 кв. м, где будут представлены 150 российских и 51 зарубежная компания. Ежегодно выставку посещает более 7 тыс. человек, среди которых политические и государственные деятели, зарубежные делегации, представители иностранных военных ведомств, бизнесмены, профессионалы вертолётной индустрии.

Для демонстрации будут представлены 20 вертолетов и 7 автожиров: Ка-62, Ансат, EC135, As 350, AW139, Bell 407, R66, R44, R22, Rumas 10, Rumas 30 и другие. В экспозиции появится Enstrom E-480B. Перед входом в выставочный павильон можно увидеть два вертолета: гражданский Ми-8АМТ и военный Ми-28НЭ «Ночной охотник» с локатором.

Холдинг «Вертолеты России» представит свою новую разработку многоцелевого транспортно-пассажирского вертолета среднего класса, разработанного ОАО «Камов», а российско-чешская компания RUMAS Group подготовила к дебюту модель легкого двухместного вертолета соосной схемы Rumas 10 и его версию собственной разработки с противопожарной системой тушения высотных объектов.

Желание посетить экспозицию высказали послы и военные атташе более 30 стран мира. Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, устроитель - ЗАО «Русские Вертолетные Системы».

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

73,2856% акций ПАО «Мотор Сич» принадлежат ЧАО «Всеукраинский Депозитарий Ценных Бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,9866% – физическим лицам.