На ЮЖД за 4 месяца предприятиями был поврежден 21 грузовой вагон

На Южной железной дороге за 4 месяца 2012 года предприятиями, которые использовали грузовые вагоны парка Укрзалызници, был поврежден 21 грузовой вагон.

Об этом на запрос УНИАН сообщила пресс-центра ЮЖД.

По данным пресс-центр, сумма затрат дороги за ремонт вагонов, их пересылку и простой в ремонте составила 47701,00 грн. Эти затраты предъявлены восемнадцати предприятиям, которые повредили грузовые вагоны, и по состоянию на 01.05.2012 компенсированы в полном объеме.

«Следует отметить, что ситуация с повреждениями грузовых вагонов на Южной дороге по сравнению с прошлыми годами кардинально изменилась в лучшую сторону (например, за аналогичный период 2011 года было повреждено 43 вагона). Это объясняется следующим. Во-первых, согласно приказу Укрзализныци исключена грейферная выгрузка грузовых вагонов, что являлось основной причиной повреждения вагонов. Для этого дорогой была проведена работа с предприятиями по обеспечению выгрузки через люки на повышенных путях и эстакадах. Во-вторых, специалистами дороги ведется постоянная работа по сбережению вагонного парка и сокращению простоя – за 4 месяца текущего года было проверено 354 предприятия, которые пользуются грузовыми вагонами. В результате проверок 4 погрузочно-разгрузочных механизма, которые не соответствовали нормативным документам, были исключены из работы с грузовым парком Укрзализныци, 11 виновных лиц были привлечены к материальной и дисциплинарной ответственности».-сказано в сообщении пресс-центра ЮЖД.