В Киеве в выходные будет перекрыт для проезда ряд улиц.

Как сообщили УНИАН в столичной Госавтоинспекции, в субботу с 10.00 утра на Михайловской площади планируется проведение митинга одной из политических партий.

А с 12.00 того же дня на Софийской площади состоится благотворительный фестиваль под названием «Большой мяч».

Также в субботу с 17.00 на НСК «Олимпийский» начнется финал турнира школьных футбольных команд.

13 мая, в воскресенье, с 12.00 на улице Краснознаменной, 88 («Пирогово») планируется реконструкция исторических событий под названием «Великая Победа». В связи с проведением этого мероприятия возможны осложнения в движении транспорта по улице Заболотного.

Госавтоинспекция также информирует, что до окончания ремонтных работ возможны осложнения в движении транспорта на проспекте Бажана.

Кроме того, ГАИ напоминает, что сегодня часть ул. Крещатик - от ул. Институтской до ул. Богдана Хмельницкого - перекрыта до 23.00. Ограничение движения связано с подготовкой к Евро-2012 и проведением мероприятия «Встречай кубок» (Кубок Анри Делоне – Кубок Евро-2012 – УНИАН).