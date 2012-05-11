ЮЗЖД открыла новый сезон Киевской детской железной дороги

Юго-Западная железная дорога открыла новый сезон Киевской детской железной дороги, который продлится до сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, теперь детская железная дорога будет работать в воскресенье и праздничные дни до 10 июня, а с 16 июня по 26 августа она будет работать еще и по субботам. На детской железной дороге будет курсировать паровоз ГР-336, которым будут управлять воспитанники детских железнодорожных кружков. Длина детской железной дороги составляет 2,5 км. На детской железной дороге расположено две станции «Вишенка» и «Яблонька». Кроме того, на Киевской детской железной дороге расположен виадук высотой 20 метров и длиной 100 метров, а также 7 стрелочных переводов. Поезд, который курсирует по детской железной дороге, состоит из паровоза и трех пассажирских вагонов. Начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин не уточнил, во сколько обходится содержание детской железной дороги, однако отметил, что «для детей дорога всегда находит средства».

Справка УНИАН: Киевская детская железная дорога была открыта 2 августа 1953 года.