Польша запустила к Евро-2012 брендированные ж/д локомотивы

Варшава. Польская государственная железнодорожная компания PKP Intercity специально к Евро-2012 украсила 16 принадлежащих ей локомотивов в цвета национальной символики участников чемпионата и еще 4 — в изображения польских футбольных арен, где в начале лета пройдут матчи этого международного мероприятия.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, специализирующая по перевозкам между крупнейшими городами в стране компания намерена, начиная с 19 мая, презентовать в столице страны все локомотивы, часть из которых уже курсирует по железным дорогам.

«Специальные локомотивы Евро-2012 будут ездить шесть месяцев до ноября 2012 года. За это время каждый из них проедет 120 тыс. километров, а все вместе - 2,5 млн километров. Согласно нашим оценкам, приблизительно 1,5 миллиона человек смогут их увидеть», - отмечает пресс-служба компании.

Изображение на локомотивах, которое размещено на специальной наклеенной фольге, разрабатывала компания, занимающаяся дизайном для производителя бижутерии Swarowski.

На каждом из «национальных» тягачей также есть придуманный PKP Intercity слоган, написанный по-польски и на языке страны-участника Евро-2012.

«Наш проект обусловлен желанием продемонстрировать симпатию и гостеприимство футбольным фанатам, которые приедут в Польшу со всей Европы», - сказал глава правления компании Януш Малиновский.

PKP Intercity отмечает, что реализовать этот проект ее вдохновили железнодорожные компании Австрии и Германии, которые делали подобное во время проведения Евро 2008 и чемпионата мира по футболу в 2006 году, отметив, что Польша украсит рекордное количество локомотивов.

Компания также сообщила, что один из поездов, который больше всего понравится пассажирам, будет ездить по стране до июня 2013 года.

"Это уникальное и необыкновенное начинание. Много людей - как работающих в компании, так и других - принимали участие в реализации этого проекта», - сказал глава правления компании, отметив, что переводить слоганы на национальные языки, в частности, помогали сотрудники посольств.

Как сообщал УНИАН, PKP Intercity рассчитывает перевезти на Евро-2012 между польскими городами-организаторами чемпионата почти 0,5 млн болельщиков из 0,8-1 млн, которые, по оценкам польских властей, приедут в страну на матчи чемпионата.

Входящая в государственный холдинг РКР компания не раскрывает данных о том, сколько она планирует дополнительно заработать благодаря проведению чемпионата в Польше, отмечая, что июнь должен стать одним из лучших месяцев в году.

Справка УНИАН. В прошлом году PKP Intercity ежемесячно перевозила в среднем 3 млн пассажиров (от 2,6 до 3,2 млн).