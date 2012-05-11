Польская компания PKP Cargo сократила перевозки грузов на 13%

Варшава. Крупнейший железнодорожный грузоперевозчик в Польше -компания PKP Cargo в первом квартале текущего года сократила перевозку грузов на 12,9% - до 27 млн тонн с 31 млн тонн за первые три месяца 2011 года.

Об этом сказал глава правления компании Войчех Бальчун агентству newseria.pl

Он отметил, что компания прогнозирует сокращение перевозок по всему текущему году на 1,9% - до 127,5 млн тонн после 9% роста в 2010 году.

В.Бальчун объяснил падение перевозок ухудшением экономической конъюнктуры.

Как сообщал УНИАН, входящая в государственную акционерную компанию PKP Group - PKP Cargo - в прошлом году заняла более 50% рынка грузоперевозок в Польше в расчете массы грузов и более 60% в так называемых "грузовых перевозках" (с учетом протяженности трасс).

Все работающие в Польше железнодорожные компании в 2011 году перевезли около 250 млн тонн грузов, что на 6% больше показателей предыдущего года.