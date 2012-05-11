ПЖД в апреле перевезла в дальнем сообщении 1,53 млн пассажиров

В течение апреля 2012 года Приднепровская железная дорога (ПЖД) перевезла в дальнем сообщении 1,53 млн пассажиров, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

В апреле в билетных кассах ПЖД пассажиры оформили 738,1 тыс. билетов на сумму 85,437 млн грн, в том числе через Интернет — 22,214 тыс. билетов на сумму 3,378 млн грн.

Также дорога сообщает, что в период майских праздников с 28 апреля по 9 мая 2012 года ПЖД перевезла 275,3 тыс. пассажиров в дальнем сообщении.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Чистая прибыль ПЖД по итогам 2010 г. составила 106,133 млн грн.

Приднепровская железная дорога в 2011 году увеличила перевозку грузов на 5,7% по сравнению с 2010 годом - до 116,697 млн тонн, объемы пассажирских перевозок возросли на 1,8% - до 9,842 млн человек.