ЕС выделит 120 млн евро на строительство ж/д линии до аэропорта в Гданьске

Варшава. Европейский союз в рамках программ помощи Польше выделит на строительство новой железнодорожной линии до аэропорта в Гданьске 120 млн евро из 230 млн евро, необходимых на ее сооружение (1 EUR = 4,2 PLN).

Об этом сообщает профильный портал Rynek Kolejowy.

По его данным, новая линия, которая также должна соединить часть жилых массивов так называемого польского Труймяста, где сейчас не курсируют электрички, позволит добраться до аэропорта с Гданьска и Гдыни за около 20 минут.

Линию планируется ввести в эксплуатацию в 2015 году.

Портал отмечает, что договор о финансировании проекта Евросоюзом будет подписан в начале следующей недели.