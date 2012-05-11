В Киеве назвали победителей рейтинга European Award for Logistics Excellence 2012

Европейская логистическая ассоциация (ЕЛА) в рамках Ежегодной генеральной ассамблеи назвала в Киеве победителей европейского рейтинга European Award for Logistics Excellence 2012.

Как сообщили УНИАН в Украинской логистической ассоциации (УЛА), которая является членом ЕЛА и выступала принимающей стороной генеральной ассамблеи ЕЛА, победителем European Award 2012 признан проект, представленный компаниями Ford Motor Company и Penske Logistics.

Основой проекта, реализованного в ряде европейских стран, стала комплексная программа Ford Motor Company ‘Network Integrator», осуществить которую помог известный логистический провайдер Penske Logistics. Проект предусматривает возможность ремонта и технического обслуживания различных брендов автомобилей в единой сети.

Совмещение нескольких каналов поставок запасных частей для автомобилей разных марок (Ford, Volvo, Land Rover, Jaguar, Mazda и др.) в единую логистическую систему позволило кардинально сократить затраты, повысило эффективность и существенно улучшило качество обслуживания, создав дополнительные удобства потребителям.

Заявленный победителями рейтинга результат - сокращение выбросов CO2 на 10 тыс. тонн и экономия на транспортных затратах - 40 млн евро в год.

Второе место было присуждено швейцарской компании Innofreight, которая предложила проект разборного контейнера, позволяющего перевозить различные по составу и весу грузы.

Третье место досталось немецкой компании Geberit GmbH, которая представила проект реструктуризации бизнеса с учетом логистики в качестве ключевого фактора развития компании.

Церемония награждения победителей рейтинга логистических проектов European Award for Logistics Excellence 2012 состоялась в Киеве 10 мая.