Азаров поручит УЗ еще раз изучить необходимость отмены ночных поездов

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручит Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») еще раз изучить необходимость отмены ночных поездов.

Об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook, комментируя просьбу одного из пользователей об отмене решения об отмене ночного поезда 091/092 "Киев-Львов".

«Я поручу «Укрзализнице» разобраться с этим поездом. Я не совсем иногда согласен с руководством железной дороги. Иногда выгодно и удобно провести ночь в поезде. Система, по которой будут курсировать только дневные поезда, действительно, может быть, не удобна для тех, кто бережет свое время и рассчитывает полный рабочий день провести, выполняя какие-то дела. Поэтому я еще раз поручу руководству железной дороги изучить и доложить по этому вопросу», - написал на своей странице в Facebook Н.Азаров.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») представила новый график движения пассажирских поездов на 2012-2013 год, который будет введен в действие с 00 часов 27 мая.

В новом графике движения будет 140 ночных пассажирских поездов, что на 20 поездов меньше, чем в предыдущем графике.

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