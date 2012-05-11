Госинвестиций хочет удешевить реализацию нацпроекта «Воздушный экспресс»

Глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив заявляет, что стоимость реализации национального проекта «Воздушный экспресс», предусматривающего создание железнодорожного пассажирского сообщения Киев-аэропорт «Борисполь», может быть сокращена.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, при этом, не уточнив, на сколько могут быть сокращены расходы по проекту.

«Мы рассчитываем освоить половину средств, предусмотренных для «Воздушного экспресса», в этом году. Хотя там будет уточнен бюджет. Мы считаем, что бюджет данного проекта будет сокращен с 372 млн долл. США», - сказал В.Каськив.

По его словам, на сегодня проведена работа по уточнению технико-экономического обоснования проекта и готовится проектная документация.

«Этот проект будет сокращен или в объеме финансирования, или он будет реорганизован с точки зрения его реализации — появятся дополнительные объекты, которые позволят улучшить экономику и период окупаемости самого проекта — до 15 лет», - подчеркнул В.Каськив.

Он также сообщил, что за задержку с финансированием проекта (средства на проект предоставит Экспортно-импортный банк Китая) ответственна украинская сторона, поскольку с китайской стороны улажены все формальности.

Справка УНИАН. Согласно подписанному 2 сентября 2010 г. в Китае в присутствии глав Украины и КНР соглашению, китайская сторона построит железнодорожную трассу аэроэкспресса длиной 30 км.

18 апреля 2011 г. в Пекине (Китай) подписано соглашение между Экспортно-импортным банком Китая и украинской стороной по строительству скоростной железнодорожной ветки между Киевом и международным аэропортом «Борисполь» (Воздушный экспресс) и сооружению объектов инфраструктуры Киевской области (в рамках подготовки к строительству Большой кольцевой дороги вокруг Киева) на сумму 2 млрд долл.

В рамках реализации национального проекта 5 апреля т.г. было зарегистрировано государственное предприятие «Дирекция по строительству и управлению национальным проектом «Воздушный экспресс» и другими инфраструктурными объектами Киевского региона».

В марте т.г. КМУ предоставил на 2011 год ГП «Международный аэропорт «Борисполь» государственную гарантию для реализации проекта организации железнодорожного сообщения с Киевом в размере 372 млн 313,538 тыс. долл. США.

Кредит под строительство предоставят китайские банки на 15 лет с каникулами сроком в три года и ставкой кредитования Libor + 3,5%.