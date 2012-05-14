УЗ на пути следования скоростных поездов отремонтировала 17 мостов и модернизировала платформы

В ходе подготовки к Евро-2012 с целью усиления безопасности движения, на пути следования скоростных поездов железнодорожники отремонтировали 17 железнодорожных мостов и других инженерных сооружений, а также модернизировали платформы.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзалиныця») со ссылкой на заместителя начальника Главного управления безопасности движения «Укрзализныци» Владимира Крота.

В.Крот сообщил, что все переезды, где скорость движения превышает 120 км/ч переведены в категорию «с дежурным», переезды, где скорость не достигает 120 км/ч, оборудованы звуковой сигнализацией.

«Таким образом, инфраструктура полностью готова - мы работали над этим полтора года», - отметил В.Крот.

Также он сообщил о реконструкции платформ. В частности, на пассажирских платформах установлена система оповещения пассажиров о прохождении скоростных поездов, реконструированы и приведены к евростандартам островные платформы, расположенные между двумя путями. На платформах нанесена специальная разметка - цветная полоса, за которую пассажирам опасно заходить во время следования поезда.

"Мы перенесли островные пассажирские платформы на большее расстояние от путей, по которым будут двигаться скоростные поезда. Все это дополнительные затраты, но они необходимы для обеспечения безопасности наших пассажиров", - сказал он.