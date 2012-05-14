Зампредседателя правления корпорации «УкрАВТО» стал Вахтанг Васадзе

Заместителем председателя правления по продаже автомобилей и развитию дилерской сети корпорации «УкрАВТО» назначен Вахтанг Васадзе вместо Вячеслава Поврозника, сообщила пресс-служба компании.

В сообщении отмечается, что до этого назначения В.Васадзе руководил дистрибьюторской компанией «Фалькон-АВТО», которая дистрибьютирует автомобили бренда Кіа.

Также сообщается, что в зону ответственности В.Васадзе будет также входить организация продаж автомобилей всех брендов группы, развитие дилерской сети, а также экспорт автомобильной техники корпорации «УкрАВТО» на другие рынки.

Напомним, с 2006 по 2009 год В.Васадзе, который является сыном народного депутата Тариела Васадзе, занимал должность генерального директора дистрибьюторской компании «УкрАвтоЗАЗ-Сервис» (г. Киев).

Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО» – крупнейший производитель автомобилей в Украине и Польше, дистрибьютор и поставщик сервисных услуг. В активе «УкрАВТО» – успешное многолетнее сотрудничество с Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery и «АвтоВАЗ».

В структуру корпорации входят более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины, дистрибьюторские и дилерские компании ведущих автомобильных брендов, а также сеть автозаправочных комплексов.

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