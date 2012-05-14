Проезд в скоростных поездах Интерсити+ будет вдвое дороже, чем в скорых поездах

Тарифы на проезд в пассажирских вагонах 1-го и 2-го классов в скоростных поездах Интерсити+ будут в 2 раза выше тарифов на обычных скорых поездах.

Проект соответствующего приказа Министерства инфраструктуры «Об утверждении тарифов на перевозки пассажиров, багажа и грузового багажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении» размещен на сайте ведомства.

«Стоимость проезда пассажиров в вагонах 1-го и 2-го классов скоростного поезда Интерсити+ (ИС +) определить путем умножения стоимости проезда соответственно в купейном, плацкартном вагонах скорого поезда на коэффициент 2,0», - говорится в проекте приказа.

Кроме того, согласно проекту приказа, стоимость билета и плацкарты на поезда Интерсити+ (ИС+), которые отправляются в четверг и субботу, будет определяться с коэффициентом 0,9, на поезда, которые отправляются в пятницу и воскресенье, - с коэффициентом 1,1.

При оформлении проезда в поездах Интерсити+ "туда и обратно" будет предоставляться скидка в размере 10%.

Справка УНИАН. Согласно новой классификации пассажирских поездов, Интерсити+ (ИС+) - это дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении. Требования: маршрутная скорость 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч, вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.