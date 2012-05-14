У поездов Hyundai и Skoda будут экспериментальные график и тарифы

Электропоезда Интерсити+ (Hyundai) и Skoda (Интерсити) по железным дорогам Украины будут курсировать по экспериментальному графику, а стоимость проезда будет определяться по экспериментальным тарифам.

Как сообщили УНИАН в Министерстве инфраструктуры, в частности, согласно экспериментальному графику, разработанному Государственной администрацией железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), который будет действовать с 27 мая до 1 сентября 2012 года, в частности, Hyundai будет преодолевать расстояние между Харьковом и Киевом (488 км) за 4 часа 25 минут с маршрутной скоростью более 106 км в час, между Львовом и Киевом (572 км) - за 4 часа 55 мин. со скоростью свыше 116 км в час, между Донецком и Киевом (747 км) за 6 часов 30 мин со скоростью более 112 км/ч.

Электропоезда Skoda 299 км от Харькова до Днепропетровска будут проходить за 3 часа, 269 км от Днепропетровска до Донецка - около 3 часов, 162 км от Донецка до Луганска - за 2 часа 30 мин., 364 км от Донецка до Харькова - за 3 часа 40 мин., 132 км от Донецка до Мариуполя (132 км) - за 1 час 50 мин.

«Укрзализныця» планирует, что после окончания действия экспериментального графика движения новых поездов время их пребывания в пути будет сокращено от 15 до 30 минут.

Также Мининфраструктуры сообщает, что согласно экспериментальным тарифам, стоимость проезда из Киева в Харьков (488 км) во 2-м классе скоростного Hyundai составит от 222 грн, в 1-м классе - от 379 грн.

Стоимость проезда в скоростных электропоездах Skoda на маршруте Харьков-Донецк (318 км) во 2-м классе составит от 57 грн, в 1-м классе - от 125 грн.

При этом ведомство не уточняет срок действия экспериментальных тарифов.

Справка УНИАН. Тарифы на проезд поездами Hyundai и Skoda определены проектом приказа Министерства инфраструктуры Украины «Об утверждении Изменений в Тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении», который разработан специалистами «Укрзализныци».

Согласно проекту приказа, тарифы на проезд в пассажирских вагонах 1-го и 2-го классов в скоростных поездах Интерсити+ будут в 2 раза выше тарифов на обычных скорых поездах.

Согласно новой классификации пассажирских поездов, Интерсити+ (ИС+) - это дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении. Требования: маршрутная скорость 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч, вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.