Корпорация «Богдан» отмечает тенденцию к снижению производства легковых авто

Корпорация "Богдан", одна из крупнейших компаний автотранспортного бизнеса в Украине, в апреле сократила выпуск легковых автомобилей на 36,2% по сравнению с предыдущим месяцем и на 22,7% по сравнению с апрелем 2011 года - до 1568 штук, сообщил агентству УНИАН пресс-секретарь корпорации Сергей Красуля.

По его информации, такой результат свидетельствует, прежде всего, о продолжающейся в автомобилестроительной отрасли критической ситуации на фоне отсутствия государственной поддержки автопроизводителей.

«С 2010 года, по данным профильной ассоциации, на украинском рынке темп роста импорта опережает темп роста автопроизводства в 1,5 раза, при этом в период 2008-2010 гг. доля импорта легковых автомобилей выросла с 52% до 68%, а в 2011 году она составила 72%», - отметил С.Красуля, добавив, что в 2010 году объем импорта автомобилей в Украину вырос на 70% к 2009 году, в 2011 году – на 84,3%.

В то же время он напомнил, что в 2009 году падение автопроизводства превысило 83% к 2008 году: на сегодня использование созданных в Украине производственных мощностей (корпорацией "Богдан", "УкрАВТО", "Еврокар", КрАСЗ) не достигает и 20%, и с учетом продолжающихся кризисных явлений компании вынуждены сокращать работников.

"На сегодня по сравнению с 2008 годом количество работников на всех автозаводах сократилось более чем на 53%", - сказал пресс-секретарь корпорации «Богдан».

Он добавил, что корпорация в очередной раз обращает внимание властей на необходимость введения мер по защите отечественного автопроизводителя, в том числе спецпошлин на импорт автомобилей, льготного кредитования покупки отечественных покупателей, а также внедрения госпрограммы поддержки автопрома, о которой неоднократно заявляли украинские власти.

"Корпорация в свое время, несмотря на определенные сложности, выполнила все инвестиционные обязательства, создав в Украине современные мощности по производству автотранспортных средств, инвестировав в эту программу более 330 млн долл., но сегодня в создавшейся ситуации все же ожидаем поддержки правительства", - отметил С.Красуля.

Справка УНИАН. Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.