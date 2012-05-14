«Укртелеком» с 22 мая повышает тарифы на связь по предварительному заказу

Компания «Укртелеком» приняла решение о повышении с 22 мая 2012 года тарифов на дополнительные услуги междугородной телефонной фиксированной связи по предварительному заказу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно данным компании, с 22 мая, в частности, вызов определенного лица в пределах области и Украины или предоставление разговора в назначенное абонентом время обойдутся абоненту в рабочие дни в бизнес-время (с 8.00 до 18.00) в 0,96 грн вместо 0,84 грн сегодня, в рабочие дни (с 18.00 до 8.00) в выходные и праздничные дни (в течение суток) – 0,86 грн вместо 0,54 грн сегодня.

Сообщения по адресу лица, которое вызывается, о приглашении в переговорный пункт для ведения междугородного телефонного разговора будут стоить в рабочие дни в бизнес-время (с 8.00 до 18.00) - 2,4 грн вместо 2,1 грн сегодня, в рабочие дни (с 18.00 до 8.00). в выходные и праздничные дни (в течение суток) – 2,16 грн вместо 1,4 грн сегодня.

Примерно такие же уровни повышения тарифов – от 10% и выше – в рабочие дни в бизнес-время (с 8.00 до 18.00) и более 50% – в рабочие дни (с 18.00 до 8.00) и в выходные, и праздничные дни заложены и для других дополнительных услуг междугородной телефонной фиксированной связи по предварительному заказу.

Кроме того, как известно, в мае «Укртелеком» изменил тарифы и на автоматическую междугороднюю связь. Так, минута междугороднего разговора в пределах области и Украины с 1 мая 2012 года в рабочие дни в бизнес-время (8.00 до 18.00) снизилась до 0,48 грн (до 1 мая – 0,5 грн), а в остальное время в рабочие дни (18.00-8.00) и праздничные дни (круглосуточно) – повысилась до 0,43 грн (ранее 0,34 грн.).

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины (около 9,6 млн абонентов). Компания также предоставляет услуги Интернета и мобильной связи. Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%. Чистый убыток "Укртелекома" за 2011 год составил почти 136,6 млн грн. Общий объем доходов компании (с НДС) в 2011 году составил 8039,6 млн грн. Количество сотрудников компании – 63,3 тыс. чел.