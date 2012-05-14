Новый терминал аэропорта в Донецке будет обслуживать внутренние рейсы после Евро-2012

Новый терминал Международного аэропорта «Донецк» начнет обслуживать внутренние рейсы с 1 августа после окончания чемпионата Европы по футболу Евро-2012.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на слова вице-премьер-министра Украины - министра инфраструктуры Бориса Колесникова.

По его словам, новый терминал начнет прием рейсов с 15 мая. До 1 августа новый терминал будет обслуживать международные рейсы, а внутренние рейсы будет принимать старый терминал аэропорта.

«По требованию УЕФА, норма обслуженных аэропортом пассажиров во время чемпионата составляет 30 тысяч в день. Однако сейчас нельзя точно сказать, сколько пассажиров обслужит аэропорт за чемпионат, поскольку неизвестно, какие команды попадут в Донецк на четверть и полуфинал чемпионата», - отметил Б.Колесников.

Справка УНИАН. Новый терминал в Донецке имеет семь этажей. Пропускная способность нового терминала - 3,1 тыс. пассажиров в час. Общая площадь здания - 58 тыс. кв. м, залов ожидания - 5 тыс. кв. м, коммерческих объектов - 4 тыс. кв. м.

Всего на строительстве аэропорта в Донецке планируется освоить 2,8 млрд грн.

Проект реконструкции коммунального предприятия «Международный аэропорт «Донецк» предполагает строительство взлетно-посадочной полосы, перронов, аэродромно-диспетчерской вышки, а также возведение нового терминала и реконструкцию старого.

В состав аэровокзального комплекса также входит автостанция, трехэтажный паркинг на 605 машиномест, открытые паркинги на 1004 машины, автобусные стоянки на 20 автобусов. Терминал соединен с паркингом двумя крытыми галереями.

«Международный аэропорт «Донецк» имени С.С. Прокофьева» является одним из крупнейших авиатранспортных предприятий Украины. По уровню пассажиропотока авиапредприятие входит в пятерку ведущих аэропортов страны. Аэропорт обслуживает регулярные и чартерные рейсы, которые связывают Донецкий регион с транспортными узлами Украины, России, Западной и Восточной Европы.

В аэропорту базируются авиакомпании «Донбассаэро», «КАБИ», «ИСД-авиа», «СКМ-Аруба», «Челендж Аэро».

КП «Международный аэропорт «Донецк» в 2011 году принял и отправил 829,3 тыс. пассажиров - на 35,5% больше, чем годом ранее.