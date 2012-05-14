Железные дороги Украины с начала года перевезли 8,6 млн тонн зерна

Железные дороги Украины с 1 января по 14 мая 2012 года погрузили и перевезли 8,587 млн тонн зерна, в том числе — 7,6 млн тонн на экспорт.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).

По оперативным данным «Укрзализныци», в частности, Донецкая железная дорога (ДЖД) перевезла 286,8 тыс. тонн зерна, Приднепровская железная дорога (ПЖД) - 674,6 тыс. тонн, Южная железная дорога (ЮЖД) перевезла 2,873 млн тонн, Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) — 2,263 млн тонн, Львовская железная дорога (ЛЖД) - 488,4 тыс. тонн , Одесская железная дорога (ОЖД) — 2 млн тонн.

В среднем нагружалось 1004 вагонов в сутки.

Общий инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11,579 тыс. вагонов.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в январе-марте 2012 года сократили объем перевозки грузов на 2,3% по сравнению январем-мартом 2011 года - до 104,3 млн тонн, в том числе отправка грузов сократилась на 1,6%.

На железнодорожном транспорте в январе-марте 2012 года отправка зерна и продуктов помола увеличилась в 2,2 раза, строительных материалов - на 7%, кокса - на 3,1%.