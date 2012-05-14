«Укрзализныця» сохранит ночные поезда между городами Евро-2012

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сохранит в расписании 2012-2013 года курсирование ночных поездов на маршрутах между Киевом, Львовом, Харьковом и Донецком, сообщили УНИАН в «Укрзализныце».

«Информация о том, что с введением нового графика движения пассажирских поездов на 2012-2013 годы на маршрутах между Киевом, Львовом, Харьковом и Донецком отменяются ночные поезда для того, чтобы пересадить пассажиров и заполнить дневные скоростные экспрессы Hyundai, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, новый график движения поездов на 2012-2013 годы предусматривает назначение 186 поездов, из них 133 ночных.

В частности, в направлении Киев-Львов сохраняется 11 ночных поездов, время в пути которых более 9 часов. Между Киевом и Харьковом продолжает курсировать прямой ночной поезд № 64 Киев-Харьков. Между Киевом и Донецком продолжают курсировать ночные поезда № 84 Киев-Мариуполь, № 38 Киев-Донецк и № 120 Киев-Донецк.

Справка УНИАН. Скоростное движение пассажирских поездов вводится согласно распоряжению Кабинета министров Украины «Об одобрении Концепции Государственной целевой программы внедрения на железных дорогах скоростного движения пассажирских поездов на 2005-2015 годы».

Время в пути следования дневных скоростных поездов Hyundai между Киевом и Львовом сократится по сравнению с ночными поездами на 3 часа 20 мин., между Киевом и Харьковом - на 3 часа 30 мин., между Киевом и Донецком - на 5 часов.