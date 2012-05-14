Польский лоу-кост EuroLOT с 16 мая начинает выполнять рейсы из Львова в Краков и Вроцлав

Польская лоу-кост-авиакомпания EuroLOT с 16 мая 2012 года на период летней навигации будет выполнять рейсы из Львова в польские города Краков и Вроцлав.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, рейсы в Краков будут выполнять 4 раза в неделю — в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

Рейсы во Вроцлав будут выполняться 2 раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Также в аэропорту сообщили, что стоимость билетов из Львова составит от 48 евро.

Кроме того, в аэропорту «Львов» сообщили, что во вторник, 15 мая, планируется ввод в эксплуатацию новой взлетно-посадочной полосы.

После открытия полосы аэропорт сможет принимать в 2,5 раза больше самолетов, в том числе дальнемагистральные самолеты класса «Д».

Справка УНИАН. По итогам 2011 года пассажиропоток в аэропорту «Львов» в связи с реконструкцией сократился на 38,39% - до 296,9 тыс. человек.