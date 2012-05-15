Завершена реконструкция аэродрома Международного аэропорта «Львов»

В Международном аэропорту «Львов» имени Даниила Галицкого сегодня, 15 мая, завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы.

Как сообщили УНИАН в аэропорту, реконструкция ВПП предусматривала увеличение ее длины с 2510 м до 3305 м.

После реконструкции аэродром Международного аэропорта «Львов» получил II категорию Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и сможет принимать самолеты в сложных метеорологических условиях, когда горизонтальная видимость не превышает 400 м.

Кроме того, завершение реконструкции ВПП позволяет принимать пассажирские суда класса D и увеличить пропускную способность полосы с 8 до 20 самолетов в час.

В ходе работ по реконструкции ВПП на ней было установлено современное светосигнальное оборудование, инструментальная система посадки ILS, метео- и радиосистемы, аналоги которых установлены, в частности, в аэропортах Мюнхена, Дубай, Осло, Барселоны и др..

Справка УНИАН. На сегодняшний день из Международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого осуществляют рейсы 10 иностранных и 3 украинских авиаперевозчиков по 10 международным направлениям – Москва, Варшава, Неаполь, Вена, Мюнхен, Прага, Стамбул, Тимишоара, Дортмунд, Венеция.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы началась в апреле 2009 года. Проект предусматривал реконструкцию существующего перрона № 1, строительство нового перрона № 2 и выделении 24 мест стоянок воздушных судов.

Работы по реконструкции ВПП аэропорта «Львов» проводит ФПГ «Альтком». Финансово-промышленная группа «Альтком» создана в 2000 году. Учредителями группы являются Александр ТЕСЛЕНКО и Сергей ПАВЛИЧЕВ. Компания занимается добычей, изготовлением и переработкой строительного сырья и материалов, проектированием, промышленным и гражданским строительством, а также строительством автодорог. В группу входят предприятия «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Инвест-строй», «Альтком-Трансмеханизация», «Альтцем» и «Дорожное строительство «Альтком».