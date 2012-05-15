ЮЖД инвестировала 2,312 млрд грн в модернизацию участка Полтава-Красноград-Лозовая

Южная железная дорога инвестировала в комплексную модернизацию участка Полтава-Красноград-Лозовая 2,312 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, в электрификацию участка было инвестировано 701,8 млн грн, в модернизацию устройств ЦСБ и связи – 1,032 млрд грн, в модернизацию путевого хозяйства, реконструкцию платформ, вокзальных комплексов – 577,9 млн грн.

Эксплуатационная протяженность участка Полтава-Красноград-Лозовая – 176 км, развернутая – 342,7 км.

Напомним, что сегодня, 15 мая, открывается электрифицированный участок Полтава-Красноград-Лозовая.

Справка УНИАН. Работы по электрификации участка Полтава-Красноград-Лозовая проводились с апреля 2011 года по апрель 2012 года. На участке Полтава-Красноград-Лозовая введена первая в Украине система микропроцессорной централизации и автоблокировки.

Согласно новому графику движения на 2012-2013 годы, на участке Полтава-Красноград-Лозовая предусмотрено курсирование 14 пар пассажирских поездов, 5 пар пригородных поездов и одной пары грузовых поездов.

В перспективе по участку будут курсировать около 20 пар пассажирских поездов.