В киевском метро названия станций стали объявлять на двух языках - украинском и английском

В вагонах столичного метрополитена названия станций и другие сообщения объявляют на двух языках - украинском и английском, передает корреспондент УНИАН.

Такое нововведение сделали в рамках подготовки к Евро-2012.

Как сообщили в пресс-службе метрополитена, со вчерашнего дня первые пять поездов с двуязычными объявлениями начали курсировать Святошинско-Броварской линией. Отныне еще по пять поездов с украинско-английскими объявлениями запущены на Куреневско-Червоноармейской и Сырецко-Печерской линиях.

В метрополитене говорят, что до 1 июня все поезда киевской подземки будут с двуязычными объявлениями.

В частности, после объявления названия станции на украинском языке, идет перевод на английский. Также, после окончания остановки поезда предупреждение "Осторожно, двери закрываются, следующая станция..." тоже дублируется на английском, как и информация о переходах на другие линии и другие предупреждения.

Пассажиры в целом восприняли нововведение с интересом и одобрением. Между тем, некоторые отмечают, что по сравнению с английскою записью, украиноязычные объявления просто "поражают своим благозвучием". По оценкам пассажиров, звучание англоязычного текста немного неприятно воспринимается (особенно после того, как проедешь 5-10 станций подряд) из-за того, что английская запись "фонит", а запись фразы "Осторожно, двери закрываются" в англоязычном варианте слишком громкая по сравнению с другим текстом, она "выбивается" из общей тональности объявлений и поэтому имеет "тревожный" оттенок. Вместе с тем, другие пассажиры высказывают предположение, что "голосовые" двуязычные объявления в метро введены лишь на время чемпионата по футболу, "можно потерпеть", и вообще - это "путь в Европу".

Как сообщалось, уже с весны текущего года в рамках подготовки к Евро-2012 на станциях киевского метрополитена начали появляться таблички и указатели на двух языках - украинском и английском. Кроме того, схемы станций метро, расклеенные в вагонах, также выполнены на двух языках, а на мониторах в вагонах после украинских названий станций появляются английские.

Напомним, в 90-х годах прошлого века двуязычие уже была реалиями киевского метрополитена. При Советском Союзе все надписи и объявления в метро были на русском языке, который был языком межнационального общения жителей СССР. Но после обретения независимости в 1991 году на украинском транспорте (железнодорожном, городском общественном и в метрополитене, в частности) объявления и надписи стали выполнять на двух языках - русском и украинском. Во второй половине 90-х годов от русского языка в городском общественном транспорте постепенно отказались, и в надписях и объявлениях остался только украинский язык.