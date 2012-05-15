"Укрзализныця" открыла скоростное движение на участке Полтава-Красноград-Лозовая

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") сегодня, 15 мая, открыла скоростное движение на электрифицированном участке Полтава-Красноград-Лозовая.

Как передает корреспондент УНИАН, в первый рейс по электрифицированному участку оправился электропоезд Skoda.

«Самый короткий пассажирский ход между Киевом и Донецком полностью переведен на электротягу», - сказал на открытии генеральный директор Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Владимир Козак.

По его словам, электрификация участка позволила повысить скорость движения на 92 км пути, в частности до 160 км в час на 50 км пути.

Протяженность участка 176 км. Он является частью транспортного коридора Киев-Гребенка-Полтава-Красноград-Лозовая-Донецк.

Согласно новому графику движения на 2012-2013 годы на участке Полтава-Красноград-Лозовая предусмотрено курсирование 14 пар пассажирских поездов, 5 пар пригородных поездов и одной пары грузовых поездов.

В перспективе по участку будут курсировать около 20 пар пассажирских поездов.

Справка УНИАН. Работы по электрификации участка Полтава-Красноград-Лозовая проводились с апреля 2011 года по апрель 2012 года. На участке Полтава-Красноград-Лозовая введена первая в Украине система микропроцессорной централизации и автоблокировки.