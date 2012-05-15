Из аэропорта «Киев» (Жуляны) в город направят дополнительное количество троллейбусов

В мае планируется открытие нового современного терминала Международного аэропорта «Киев» (Жуляны). Введение его в эксплуатацию увеличит пропускную способность аэропорта на 320 пассажиров в час и значительно повысит уровень качества предоставления услуг, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«С открытием нового терминала аэропорт «Киев» сможет ежечасно принимать 500 пассажиров. Учитывая это, мы предусмотрели увеличение подвижного состава общественного транспорта, курсирующего от аэропорта в город и обратно. В частности, увеличим количество троллейбусов действующего маршрута. А если будет необходимость – введем новый автобусный маршрут. Подчеркну, что новый подвижной состав будет выпущен из числа тех троллейбусов и автобусов, которые мы закупили по кредиту ЕБРР и недавно презентовали киевлянам», – проинформировал заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.

Он добавил, что аэропорт «Киев» будет принимать преимущественно семью УЕФА (команды, тренерский состав, представителей УЕФА).

«Аэропорт «Борисполь» будет принимать обычные рейсы, в том числе и чартер с болельщиками. Под эти потребности будет полностью задействован терминал «D». Для перевозки фанов мы предусмотрели 50 автобусов-шаттлов, которые будут отправляться из аэропорта до станции метро «Бориспольская» и в обратном направлении каждую минуту. В час автобусы будут перевозить 4 тыс. 100 пассажиров», – добавил А.Голубченко.