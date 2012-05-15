«Укрзализныця» планирует завершить работу по размещению евробондов к осени - Козак

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует к осени текущего года завершить работу по размещению еврооблигаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня в Полтаве сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.

«Пока еврооблигации не были размещены, идет работа с юридическими компаниями, банками и рейтинговыми агентствами. Думаю, результаты будут к осени», - сказал он.

По словам В.Козака, на сегодняшний день «Укрзализныця» уже провела работу с рейтинговыми агентствами Fitch и Standard & Poor's, «которые дают нам оценку».

В то же время В.Козак отметил, что «Укрзализныця» не торопится с размещением своих ценных бумаг из-за неблагоприятного рынка в Европе.

«Сегодня рынок ценных бумаг в Европе не очень активный и довольно тонкий, поэтому мы сегодня никуда не спешим», - сказал он.

Напомним, в ноябре 2011 года вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ сообщил, что «Укрзализныця» планирует в декабре 2011 года выпустить евробонды.

23 марта т.г. генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК сообщил, что Государственная администрация железнодорожного транспорта планирует сделать выпуск своих еврооблигаций открытым. При этом он не сообщил сроков и подробностей планируемого размещения.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») является органом управления железнодорожным транспортом общего пользования. «Укрзализныця» была создана в декабре 1991 г. В сферу ее управления входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги.

С 22 марта 2012 года вступил в силу Закон Украины «Об особенностях создания Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования», который определяет правовые, экономические и организационные особенности создания Публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования, 100% акций которого принадлежат государству, на базе государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»).