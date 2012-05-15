УЗ планирует привлечь финансирование ЕБРР и ВБ для электрификации ж/д путей

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует привлечь финансирование Всемирного банка и ЕБРР для реализации программы по электрификации до 300 км железнодорожных путей в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня в Полтаве сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.

«Сегодня мы ведем переговоры с ЕБРР. На следующей неделе встретимся со Всемирным банком для того, чтобы каждый год электрифицировать до 300 км пути», - сказал он.

В.Козак отметил, что работа по электрификации железнодорожных путей будут проводиться в рамках программы по электрификации путей на грузовых направлениях до 2016 года.

«Мы уверены, что экономика страны будет расти каждый год, и мы будем обеспечивать грузовые перевозки», - сказал В.Козак.

Кроме того, он сообщил, что в течение 4-5 лет «Укрзализныця» планирует увеличить пропускную способность участка Полтава-Красноград-Лозовая в два раза.

«Мы отсюда отклонили практически все грузовые поезда, чтобы максимально сконцентрироваться на этом пассажирском направлении. Работы не будут прекращаться, и будет увеличиваться пропускная способность», - сказал гендиректор "Укрзализныци".

Справка УНИАН. Работы по электрификации участка Полтава-Красноград-Лозовая проводились с апреля 2011 года по апрель 2012 года. На участке Полтава-Красноград-Лозовая введена первая в Украине система микропроцессорной централизации и автоблокировки. Сегодня, 15 мая, электропоезд Skoda открыл скоростное движение на участке Полтава-Красноград-Лозовая.

Согласно новому графику движения на 2012-2013 годы, на участке Полтава-Красноград-Лозовая предусмотрено курсирование 14 пар пассажирских поездов, 5 пар пригородных поездов и одной пары грузовых поездов.

В перспективе по участку будут курсировать около 20 пар пассажирских поездов.