УЗ до 28 мая завершит организацию доступа в Интернет в поездах Hyundai

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» планирует до 28 мая завершить работу по организации сети беспроводного доступа в Интернет в поездах Hyundai, которые будут курсировать на участках скоростного движения.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», в частности, на направлении скоростного движения проложено 1262 км бронированного волоконно-оптического кабеля. Это оборудование введено в эксплуатацию в полном объеме на Донецкой и Львовской железных дорогах. Работы на Юго-Западной и Южной железных дорогах продолжаются. В частности, по состоянию, на 14 мая на участке Львов-Киев-Донецк установлено 207 радиовышек, на участке Полтава-Харьков – 12. В настоящее время ведутся работы по подключению радиовышек к электропитанию.

Кроме того, в «Укрзализныце» сообщили, что до 21 мая планируется завершить работы по установке оборудования в поездах. В настоящее время проектные решения по установке оборудования в поездках находятся на согласовании с производителем поездов компанией Hyundai Rotem.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует к концу текущей недели начать продажу билетов на скоростные поезда Hyundai.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.