УЗ рассмотрит возможность приобретения пассажирских поездов Крюковского ВСЗ

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» рассмотрит возможность приобретения пассажирских поездов производства Крюковского вагоностроительного завода после их испытания и сертификации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.

«Будем покупать поезда, которые будут нам предложены Крюковским вагоностроительным заводом, но для этого мы их должны испытать, сертифицировать, проездить ни одну сотню километров, для того, чтобы исправить все недостатки. После проведения испытаний и сертификации такие поезда будут нами приобретаться», - сказал он.

В то же время, В.Козак отметил, что вопрос приобретения поездов производства Крюковского завода будет зависеть от хода реформирования железной дороги, процесса создания пассажирской железнодорожной компании и ее хозяйственной деятельности.

«От капитализации этой компании, от реформ будет зависеть и возможность приобретения таких поездов. Направление взято на такие скоростные комфортабельные поезда, чтобы не приобретать старые модели», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Виктор Янукович подписал законы о реформировании железнодорожного транспорта Украины.

Реформирование ж/д транспорта будет осуществлено в три этапа. На первом этапе (2011-2012 гг.) планируется создать единый хозяйствующий субъект - государственное акционерное общество (АО «Укрзализныця»), в состав которого войдут все дороги, а также предприятия, учреждения и организации согласно перечню, утвержденному правительством.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Завод является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% — до 10750 шт, а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% — до 28 шт.