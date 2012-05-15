Начало продажи билетов на поезда «Хюндай» планируется на конец этой недели

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» планирует к концу текущей недели начать продажу билетов на скоростные поезда «Хюндай».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Владимир Козак.

«На этой неделе будет график и цена билетов уже в продаже, буквально в четверг-пятницу», - сказал он.

По словам В.Козака, скоростные поезда «Хюндай» и «Шкода» начнут курсирование с начала летнего графика (27 мая).

Он пояснил, что отсрочка начала реализации билетов на «Хюндай» была связана с необходимостью согласовать с корейской компанией-производителем скоростных поездов технологии сервисного обслуживания.

«Сегодня идет работа, которая уточняет порядок и технологию сервисного обслуживания поездов, потому что мы заключаем с «Хюндай» контракт на сервисное обслуживание. Сегодня к концу дня эти вопросы должны быть окончательно решены», - сказал гендиректор.

Кроме того, он отметил, что дальнейшая стратегия «Укрзализныци» по пополнению пассажирского вагонного парка будет направлена на приобретение скоростных комфортабельных поездов.

В то же время В.Козак отметил, что возможность приобретения таких поездов будет зависеть, в частности, от успеха процесса акционирования «Укрзализныци» и создания пассажирской железнодорожной компании.

«Возможность приобретения таких поездов будет зависеть от капитализации этой компании и реформ», - сказал он.

Также В.Козак сообщил, что «Укрзализныця» планирует в понедельник открыть в Донецке новый вокзальный комплекс.

Как сообщал УНИАН, 3 мая заместитель генерального директора «Укрзализныци» Игорь Гладких заявил, что «Укрзализныця» озвучит стоимость билетов на межрегиональные электропоезда Hyundai в конце мая после завершения обкатки первых составов.

Справка УНИАН. Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.

Обслуживание новых поездов Hyundai планируется осуществлять в ремонтно-экипировочных депо Харькова и Киева.