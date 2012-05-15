ПЖД за январь-апрель выполнила ремонтно-путевых работ на 128 млн грн

Приднепровская железная дорога за январь-апрель 2012 года выполнила ремонтно-путевых работ на сумму 127 млн 865 тыс грн. Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, за этот период железнодорожники модернизировали 29,2 км колеи на сумму 87, 6 млн грн, капитально отремонтировали 10 км пути на сумму 14, 84 млн грн. На 23 км пути выполнен средний ремонт стоимостью 4,6 млн грн, на 49 км - комплексно-оздоровительный на сумму 1,47 млн грн.

В течение 4-х месяцев работники путевого хозяйства магистрали также заменили 11 комплектов стрелочных переводов новыми на железобетонных брусьях, 28 комплектов стрелочных переводов обновили и отремонтировали.

Также заменено на новые 5, 4 км рельсов.

По информации ПЖД, на участке внедрения скоростного движения поездов Лозовая-Днепропетровск дорога выполнила ремонтно-путевых работ на сумму 58, 9 млн грн.

В частности, приднепровские путейщики модернизировали 6,8 км пути, капитально отремонтировали 3,85 км. Усиленный средний ремонт выполнен на 14,1 км пути, средний - на 22,6 км, комплексно-оздоровительный – на 74,4 км пути.

Кроме того, железнодорожники заменили 14 стрелочных переводов новыми на железобетонных брусьях, 4 - новыми на деревянных брусьях.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одно из крупнейших звеньев железнодорожного транспорта Украины.

ПЖД осуществляет перевозки в пределах Днепропетровской и Запорожской областей, АР Крым, отдельных территорий еще пяти регионов Украины общей площадью 93 тыс. кв. км с населением свыше 8 млн человек. ПЖД обслуживает паромную переправу Крым-Кавказ, 2 речных и 4 морских порта, нефтяной терминал станции Азовская.

Эксплуатационная путевая сеть дороги превышает 3200 километров, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети.

ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынок более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, обеспечивает промышленные связи угледобывающего Донбасса и железорудного Кривбасса, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

В состав ПЖД входят 4 дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), 248 станций, общая численность работников превышает 61 тыс. человек. В 2011 году ПЖД перевезла более 215 млн тонн грузов и более 87 млн пассажиров, что соответствует уровню 2010 г.