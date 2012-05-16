ЛЖД в 1-м квартале перевезла в пригородном сообщении 13 млн пассажиров

Львовская железная дорога (ЛЖД) в январе-марте 2012 года перевезла в пригородном сообщении 13,1 млн человек.

Как сообщает ЛЖД, убытки дороги от пригородных пассажирских перевозок за первый квартал составили 177,4 млн грн.

Доходы от перевозки пассажиров в пригородном сообщении в первом квартале 2012 года составили 15,6 млн грн, в то время как эксплуатационные расходы — 193 млн грн.

«Только 8,1% расходов покрыто фактическими доходами», - говорится в сообщении дороги.

Кроме того, ЛЖД сообщила, что в течение трех месяцев 2012 года дорога перевезла пассажиров льготных категорий на сумму 12,4 млн грн, в то время как местные органы исполнительной власти компенсировали только 6,3 млн грн, или 50,8%. Недополучение средств отрицательно влияет на техническое состояние моторвагонного подвижного состава, отмечает ЛЖД.

Согласно информации дороги, ориентировочная стоимость одного дизель-поезда составляет 41,8 млн грн, одного электропоезда - 69 млн грн.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в январе-марте 2012 года получили от областных госадминистраций 49,6% компенсации за перевозку льготных категорий населения в пригородном сообщении.

В январе-марте 2011 года железные дороги получили 35,9% компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении.

На железных дорогах Украины в полном объеме предоставляется льготный проезд 26 категориям граждан. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Убытки железнодорожного транспорта общего пользования от использования льготных тарифов должны возмещаться железным дорогам за счет государственного или местных бюджетов в зависимости от того, каким органом принято решение о введении льгот.