ЛЖД с 27 мая изменит маршрут движения поезда № 92/91

Львовская железная дорога, с введением нового графика движения поездов на 2012-2013 годы, изменит маршрут движения поезда № 92/91 Львов-Киев.

Как говорится в сообщении ЛЖД, с 27 мая 2012 года поезд будет следовать через Фастов, Ковель, Сарны.

По новому расписанию поезд будет отправляться из Киева – в 15.42 и будет прибывать во Львов в 6.43.

Справка УНИАН. С 27 мая 2012 года в 00.00 часов на железнодорожном транспорте Украины вводится новый график движения поездов на 2012-2013 годы. График разработан с учетом введения скоростных поездов.

В новом графике движения будет 140 ночных пассажирских поездов, что на 20 поездов меньше, чем в предыдущем графике.

Премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в сети Facebook сообщил о намерении поручить Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») еще раз изучить необходимость отмены ночных поездов и «разобраться» с поездом 91/92 Киев-Львов.

В настоящее время поезд отправляется из Киева в 22.15 и прибывает во Львов в 06.32.