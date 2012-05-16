ЮЗЖД отобрала 4 банка для предоставления кредитных линий на 409 млн грн

Юго-западная железная дорога (ЮЗЖД) отобрала четыре банка для открытия кредитных линий, сроком на 1 год, на общую сумму 409 млн грн.

Как сообщается на сайте госзакупок, в частности, ЮЗЖД привлечет кредитные линии ПАО “Всеукраинский банк развития” на 40 млн грн, ПАО “АБ “Экспресс-банк” - 40 млн грн, ПАО “Альфа-банк” - на 69,350 млн грн и ПАО “Государственный экспортно-импортный банк” (Укрэксимбанк) - на 260 млн грн.

Стоимость договора с “Всеукраинским банком развития” составит 7,8 млн грн, с “Экспресс-банком” - 6,8 млн грн, “Альфа-банком” - 13,177 млн грн, с "Укрэксимбанком" - 55,474 млн грн.

Договоры с банками были подписаны 10 мая.

Напомним, ЮЗЖД ранее сообщила о планах выпуска евробондов на 250 млн долларов.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. Около 20% основных производственных фондов "Укрзализныци" находится в ведении железной дороги.

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

По итогам 2011 года ЮЗЖД увеличило чистую прибыль на 47,2% по сравнению с 2010 годом - до 128,965 млн грн.