ПЖД в январе-апреле перевезла в пригородном сообщении 5,5 млн пассажиров

Приднепровская железная дорога в январе-апреле 2012 года в пригородном сообщении перевезла 5,456 млн пассажиров, в том числе 3,658 млн пассажиров платной категории.

Как сообщает ПЖД, за 4 месяца дорога перевезла в пригородном сообщении 1,798 млн льготников на сумму 15 млн грн.

В январе-апреле ПЖД получила от местных бюджетов 8,7 млн грн компенсации за перевозки льготников или 58,2% от фактических начислений.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» — одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

Железные дороги Украины в январе-марте 2012 года перевезли пассажиров льготных категорий на сумму 61,8 млн грн и получили компенсации 30,6 млн грн - 49,6% необходимого уровня.